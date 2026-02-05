仏Mistral AIは現地時間4日、音声からのテキスト変換や理解を可能とする音声AIモデル「Voxtral Transcribe 2」をリリースした。「Voxtral Transcribe 2」は、2つのラインナップで構成されており、文字起こしなどリアルタイム音声テキスト変換を可能にする「Voxtral Realtime」は、Apache 2.0ライセンスでHugging Faceに公開、API経由で利用する有料の「Voxtral Mini Transcribe V2」は、同社のクラウド上の開発環境「Mistral Studi