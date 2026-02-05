横浜ＦＭは５日、神奈川・横須賀市内で明治安田Ｊ１百年構想リーグ開幕・町田戦（６日・日産スタジアム）に向けて一部のみを公開して前日練習を行った。＊＊＊全体練習開始前の円陣。輪の中心に立った大島監督は、選手、スタッフに向けて言葉をかけた。「どんなことがあっても、一つになって戦っていこう」昨季途中からチームの指揮を執り、監督として初めて迎える開幕戦を前に、伝えたのは「一体感」の重要性だった