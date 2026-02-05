「トイレ改革」の行方は…。ホワイトソックスに移籍した村上宗隆内野手（２６）が、球団に依頼した?珍要求?が思わぬ広がりを見せている。ヤクルトからポスティングシステムで海を渡った村上が気づいたのは、本拠地レート・フィールド内のクラブハウスにあるトイレに温水洗浄がついていなかったこと。今や日本国内では標準装備となっているが、本拠地にはついておらず、クリス・ゲッツＧＭが「我々はビデを設置する予定です」と環