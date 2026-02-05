社民党公式Xアカウントが2026年2月4日、鳩山由紀夫元首相が、同党公認で沖縄2区から出馬している瑞慶覧長敏（ずけらん・ちょうびん）氏の応援に入ったことを報告した。「鳩山さんから『とことんチョービン！』と力強く応援していただきました」社民党は【とことんチョービン！沖縄2区】として、「鳩山由紀夫元首相に、チョービン候補の応援に駆けつけていただきました」と報告した。投稿では、「ラサール石井副党首と3人で沖縄2