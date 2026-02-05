沖永良部島の和泊町できょう5日、住宅など全焼する火事があり、焼け跡から一人が遺体で見つかりました。また、きのう4日、伊佐市では山林火災も発生しています。 沖永良部警察署によりますと、5日午前4時ごろ、和泊町古里で火事があり和泊町古里の職業不詳・重村一孝さん（72）の木造2階建て住宅1棟と車2台が全焼しました。 住宅の焼け跡からは一人の遺体が見つかり、現在、一人暮らしの重村さんと連絡が取れていないということ