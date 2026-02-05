先月行われた鹿屋市長選挙で、当選した郷原拓男さんが5日初めて登庁しました。 先月、新人4人で争われた鹿屋市長選挙で1万7617票を獲得して当選したのは郷原拓男さん（48）です。元鹿児島県議会議員で、10年以上県議を務めた経験などをアピールしていました。 5日朝、市の職員が出迎える中初めて登庁し市長室の椅子に座りました。 （鹿屋市 郷原拓男市長）「責任の重さというのをしみじみと、重責を認識する気持ちでいっ