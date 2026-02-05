今日はしっかりお風呂に浸かろう、という日に手に取る人も多い〈バスソルト〉。でも入浴後、「体を流すべき？」「流さないほうがいい？」と迷ったことはありませんか？医師の石原新菜先生に、その正解と、より温まる入浴剤の選び方をききました。バスソルトを使うときは「最後に体を流さないで出る」が正解！バスソルトを使うときは、シャワーなどで体を洗い流さずそのまま出ましょう。ミネラルやマグネシウムが、体をしんからポカ