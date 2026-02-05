番の州臨海工業団地坂出市番の州町 三菱ケミカルグループは2日、三菱ケミカル香川事業所（坂出市番の州町）でのコークスと炭素材（ニードルコークス、ピッチコークス）の生産を2027年度下期に停止すると発表しました。 コークスは石炭から作り、鉄鉱石から鉄を取り出すときに使います。中国における過剰生産など世界的な供給過剰により、海外コークスの市況が長期低迷している