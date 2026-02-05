観光船「備前丸」 具体的な活用策の検討が急がれます。5日、岡山県備前市が市のPRのために整備を進めてきた観光船の竣工記念式典が開かれました。 2025年12月に竣工した観光船「備前丸」。全長15m、幅5mで、定員は47人です。 （記者リポート）「船の客室には、木がふんだんに使われていて、ぬくもりのある空間に仕上がっています」 ゆったりと船旅を楽しめる豪華な作りで、茶室も備えています。