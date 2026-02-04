志賀葵（左）、志賀紅音（右） (c)テレ東スポーツ まもなくミラノ・コルティナ五輪が開幕する。2日に行われた日本選手団の会見では「過去最多18個のメダルを獲得した前回の北京大会を超えることを目指す」と力強い宣言があった。 フィギュア、スピードのスケート組、スキー、スノボ勢が注目を集める中、女子アイスホッケーも虎視眈々とメダル獲得を伺っている。 アイスホッケー女子日本代