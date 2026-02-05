【動画】筒香嘉智がチームトップとなる15本の柵越え！｜https://youtu.be/ZHIzTac_qB4 ＜プロ野球 春季キャンプ2026 DeNA＞ 今年牧秀悟（27）からキャプテンを受け継いだのは、かつて日の丸も背負った筒香嘉智（34） 昨シーズン後半にホームランを量産した筒香。 この日はチームトップとなる15本の柵越えを放ち、2年ぶりの日本一に向けて快音を響かせた。