【動画】牧秀悟 守備を磨いてWBCの正二塁手へ｜https://youtu.be/yluRXm1oHnk ＜プロ野球 春季キャンプ2026 DeNA＞ DeNAには朝早くからノックを受ける侍が。 2大会連続のWBCでセカンドのスタメンを狙う牧秀悟（27） 連覇に向け、まずは守備だと語る牧は、およそ30分間の早朝ノックで基本動作を体に染み込ませた。 「派手なプレーはせず、確実なプレーを磨いていくこと。それだけを頑張っています」と語った。