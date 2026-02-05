５日の東京株式市場は、米半導体株安が重荷となるなか、貴金属相場の急落に反応した先物売りがかさみ、日経平均株価の下げ幅は一時６００円を超えた。 大引けの日経平均株価は前営業日比４７５円３２銭安の５万３８１８円０４銭と続落。プライム市場の売買高概算は３０億６２７７万株、売買代金概算は８兆６８７４億円。値上がり銘柄数は１１４９、対して値下がり銘柄数は３９７、変わらずは５１銘柄だった。 前日の米