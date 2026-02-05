円売り優勢、ドル円再び１５７円台乗せ、クロス円はユーロ円が高値伸ばす＝ロンドン為替 ロンドン朝方は、円売りが優勢になっている。ドル円は再び157円台に乗せると、高値を157.14レベルに更新。クロス円も円安方向に動いており、東京午前の下げから反発。特にユーロ円は足元で高値を185.38レベルに更新している。 USD/JPY157.13EUR/JPY185.37GBP/JPY213.99