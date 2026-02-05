メインシナリオ…1月27日に1.20台に乗せた後は修正安の動きに転じている。上値の重い展開が続いており、一段と下値を探る展開が見込まれる。その場合の最初のポイントは、一目均衡表の雲の上限の1.1720となる。ここを抜けて来ると、雲の下限の1.1639、1月19日の安値1.1573、昨年11月26日の安値1.1547などを試すとみられる。 サブシナリオ…一方、上昇した場合は、基準線の1.1827、1.1900ドルの節目、転換線の1.1929を試す展開と