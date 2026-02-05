【動画】牧秀悟 守備を磨いてWBCの正二塁手へ｜https://youtu.be/lFMhMYo-vZU ＜プロ野球 春季キャンプ2026 DeNA＞ 「今日はここが一番の山場になると思ってブルペンに入りました」と語った山崎康晃（33） その理由は、ブルペンでマスクを被った相川亮二新監督の存在だ。 現役時代は主にキャッチャーとして通算1508試合に出場した相川監督。 クローザーとして期待する山崎を盛り上げたいという言葉通り、「