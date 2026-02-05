歌舞伎俳優の市川中車（60）と息子の團子（22）が5日、都内で歌舞伎町大歌舞伎三代猿之助四十八撰の内「獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）」（東京・THEATERMILANO―Za、5月3〜26日）の製作発表会見を行った。中車は2幕目の「岡崎無量寺の場」で、十二単（ひとえ）をまとった猫の怪を初役で勤める。團子は常磐津を用いた3幕目の舞踊「写書東驛路」で弁天小僧菊之助、女芸者、船頭など13役の早替えに挑戦。それ