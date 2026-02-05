車いすテニスの小田凱人（19＝東海理化）が5日、大阪市の東税務署で「スマホとマイナンバーカードでe―Tax！」に参加し、スマートフォンで確定申告ができる「e―Tax」を模擬体験した。小田は担当者の指示に沿ってスマホを操作。マイナポータルの連携から申告完了までスムーズに作業を行った。報道陣から、この手軽さをテニスのプレーに例えるよう問われた小田は「（サーブを）10球連続で入れるくらい簡単です」と笑った。小