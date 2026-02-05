昨季限りで現役を引退した元中日の祖父江大輔氏（38）がYouTube「野球いっかん！」に出演。今季から中日の本拠地バンテリンドームに設置されるホームランウイングによる投手陣への影響について語った。現役時代に中継ぎの柱として奮闘した祖父江氏は「ピッチャーは気が気じゃないですよ。確実に成績は下がりますよね」と予想。続けて「先発投手は、ホームランが増えることによって、一気に逆転、大量点もあるので、そこで勝ち