浜松市役所で期日前投票する袴田巌さん。右は姉ひで子さん＝5日午前1966年の静岡県一家4人殺害事件で再審無罪が確定した袴田巌さん（89）＝浜松市＝は5日、姉ひで子さん（92）らと浜松市役所を訪れ、衆院選と最高裁裁判官国民審査の期日前投票をした。2024年10月の再審無罪確定で選挙権が回復して以降、24年衆院選、25年参院選に続き3回目の投票。袴田さんは長年拘置所に収容され、死刑執行への恐怖による拘禁症状が残り、今も