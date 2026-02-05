元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が5日、自身のインスタグラムを更新。人気グルメを体験し、驚いたことを伝えた。北斗は「もし…3,000円とかするラーメンだったら食べる！？」と書き出し、「これは、やばい【マーラータン】」と丼の写真をアップした。そして「かなり流行ってたから行ったことのある人も多いと思うけど…自分の好きな食材を選んでボールに好きなだけ入れて麺も、乾麺だったり卵麺だったり太