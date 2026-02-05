ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアによる侵攻で戦死したウクライナ軍の兵士はこれまでに5万5000人に上ると明らかにしました。ゼレンスキー大統領は、4日に放送されたフランスのテレビのインタビューで、2022年2月にロシアによる侵攻が始まって以降、戦死したウクライナ軍の兵士は5万5000人に上ると明らかにしました。行方不明となっている兵士も多数いるということです。ゼレンスキー氏は去年2月、アメリカのNBCテレビのイ