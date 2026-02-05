【骨盤サポートチェア】 参考価格：6,480円 セール価格：3,980円 【拡大画像へ】 Amazonで、椅子にセットして使用する骨盤サポートチェアが39％オフの3,980円で販売されている。 骨盤サポートチェアは事務用の椅子などに載せて使うことで、背筋を伸ばして体のゆがみを防ぐ小型の座椅子。カラーはブラック、グレー、エレガントグレ