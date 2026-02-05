羽後町と湯沢市の一部地域の約500軒で停電しています。原因や復旧の見通しはわかっていません。東北電力ネットワークによりますと、停電しているのは羽後町床舞の約300軒、野中の約100軒、田沢の約50軒、大戸の約40軒、湯沢市松岡字新城の約40軒です。停電したのは午後3時半ごろとみられ、復旧作業が行われていますが原因や復旧の見通しはわかっていません。