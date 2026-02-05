俳優の當真あみがInstagramを更新し、嵐莉菜と共に過ごした韓国旅行のオフショットを公開した。 参考：嵐莉菜×當真あみ、上白石萌音の舞台で“サプライズ再会”「嬉しくて、幸せでした！」 投稿された写真には2人で韓国の街を歩く様子や、地下鉄に乗る楽しそうな様子が映されている。嵐のInstagramの投稿によると、舞台を観劇しに韓国へ行ったとのこと。 キャプションでは「もうとにかく寒かったです笑。莉菜ちゃんと