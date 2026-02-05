AC長野パルセイロは5日、トップチームの石原田啓太ヘッドコーチ(43)の不在について発表した。クラブ公式サイトによると、石原田ヘッドコーチは体調不良でチーム活動から離脱しているという。今後は体調が戻り次第の復帰を予定している。石原田ヘッドコーチは2025シーズンから長野のヘッドコーチを務めていた。