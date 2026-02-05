ツエーゲン金沢は5日、明治安田J2・J3百年構想リーグのキャプテンと副キャプテンを発表した。キャプテンは新たにDF山本義道(30)が担当。副キャプテンはFW杉浦恭平(37)、MF西谷優希(32)、FW大澤朋也(23)の3選手が務める。以下、クラブ発表コメント■キャプテン▽山本義道「ツエーゲン金沢20年目のシーズンにキャプテンをできることを誇りに思うと共に、皆さんが築き上げてきたこのクラブでしっかりと責任感を持って務めていきた