日本たばこ産業（JT）は2月2日から、インフューズドたばこブランド「ウィズ」の、2024年11月に発売して好評だった特別デザインのデバイス「ウィズ2・スペシャルエディション」の、人気カラー「ダークグレー」をCLUB JTオンラインショップ、CLUB JT公式オンラインショップの楽天市場店およびヤフー店にて、数量限定で再販売している。専用マウスピース×3個などが付属する、スターターキットの価格は3980円。●2024年モデルが完売