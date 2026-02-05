日経平均株価 始値54289.05 高値54459.08 安値53653.06 大引け53818.04(前日比 -475.32 、 -0.88％ ) 売買高30億6277万株 (東証プライム概算) 売買代金8兆6874億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は続落、米半導体株安の流れが波及 ２．貴金属相場急落で先物売り ３．プライムの値上がり銘柄