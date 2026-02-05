伊勢化学工業 [東証Ｓ] が2月5日大引け後(16:30)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比24.4％増の92.5億円に伸びたが、26年12月期は前期比15.7％減の78億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は40円とし、12月31日割当の株式分割を考慮した実質配当は2.6％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比6.7％増の19.4億円に伸びたが、売上営業利益率