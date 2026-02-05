富士製薬工業 [東証Ｐ] が2月5日大引け後(16:30)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常利益は前年同期比92.8％増の26.5億円に拡大した。 併せて、10-3月期(上期)の同利益を従来予想の26.6億円→39.7億円(前年同期は22億円)に49.2％上方修正し、増益率が20.4％増→79.7％増に拡大し、4期ぶりに上期の過去最高益を更新する見通しとなった。 上期業績の好調に伴い、通期の同利益を従来予想の52.4億円→58.8億