☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【2月】 ５日(木) 120.55／475円安・5万4000円割れ ４日(水) 117.09／427円安・5万4500円割れ ３日(火) 118.29／2065円高・5万4500円台回復 ２日(月) 108.65／667円安・5万3000円割れ 【1月】 30日(金) 116.74 29日(木) 112.32 28日(水) 117.01 27日(火) 128.18／448円高・5万3000円台回復 26日(月) 127.76／961円安