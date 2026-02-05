三菱自動車工業 [東証Ｐ] が2月5日大引け後(16:35)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終損益は44.8億円の赤字(前年同期は332億円の黒字)に転落した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比86.8％増の144億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終損益は47.4億円の黒字(前年同期は47.2