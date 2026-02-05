長崎市で路面電車を運行する長崎電気軌道は、運転士不足を理由に、今月18日から減便を伴うダイヤ改正を行うと発表しました。 崇福寺と蛍茶屋を結ぶ「4号系統」を運行休止するなど、あわせて112便が減便となります。 長崎電気軌道は現在、4つの系統であわせて784便を運行しています。 今月18日に改正されるダイヤでは、朝と夕方に「崇福寺⇔蛍茶屋間」で運行している “4号系統” 24便を全便休止するほか、崇福寺と赤