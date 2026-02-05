秋山ゆずきさんが?を更新しました。【映像】秋山ゆずきが妊娠を発表「いつも応援してくださる皆さま、関係者の皆さまへ私事で恐縮ですが、この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。現在は安定期に入っており、 出産は夏頃を予定しています。日々変化していく自分の身体を通して、生命の尊さを感じながら、新たな家族が増える喜びを噛みしめて過ごしています。お仕事は体調と相談しながら、 無理のない範