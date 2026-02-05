漫画家のちばてつや氏（86）が5日、自身のブログを更新。期日前投票へ足を運んだことを報告した。自身の近影を添え「練馬区役所へ行って期日前投票をして来ました。今回の選挙は、日本の国にとって、とてもとてもとても大事な選挙です」と訴えた。「皆さんも週末をひかえてお忙しいでしょうが、これからの日本の国の為に一生懸命、本気で頑張ってくれそうな人をしっかり選んで、投票しに行ってください!!」と呼びかけた。