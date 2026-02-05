Steamを運営するValveが、発表したもののまだ発売していない3つのゲーミングハードウェアについて、「発表した後に最も多く寄せられた質問」のいくつかを公表しました。Steam Hardware−Steamハードウェア：発売時期とその他のよくある質問−Steamニュースhttps://store.steampowered.com/news/group/45479024/view/625565405086220583Valveは2025年11月に以下3つのハードウェアを発表しました。いずれも2026年内に発売予定です。