日本サッカー協会（ＪＦＡ）の審判委員会は５日、千葉市内でメディア対象のレフェリーブリーフィングを行い、同委員会の新規事業発表や新プロフェッショナルレフェリー（ＰＲ）の紹介などを行った。＊＊＊２０１５年からＰＲを務め、１１〜２３年まで国際主審も担当した山本雄大氏が、今季はＪリーグの担当を外れ、インドネシアの審判員となることが明らかになった。扇谷健司委員長が言及した。扇谷委員長は「今年か