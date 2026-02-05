日本ハムのドラフト２位、エドポロケイン外野手（２２）がキャンプ休日の５日、新人７人で沖縄・今帰仁村のテーマパーク「ジャングリア沖縄」を訪問した。巨大ブランコに乗る絶叫アトラクション「タイタンズスウィング」に搭乗予定も、体重１００キロ未満の利用基準に引っかかるまさかの事態に。身長１９０センチのエドポロは体重計で１０４キロの表示。「何しに来たん。筋トレ頑張ってきたのに…」と無念の表情を浮かべた。そ