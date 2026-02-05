ヤクルトが５日、浦添キャンプの第１クールを終了した。昨季、故障者が続出した反省を踏まえて５連戦、６連戦から逆算してキャンプでは６勤１休（第１クールは５勤１休）の日程を編成。他球団は３〜４勤１休のペースが多い中、大きな故障者もなく最初のクールを終えた。「ちょっと長かったですけれど、順調に来ていると思います」と息をついた。７日からの第２クールは６勤１休となり、１２日の練習試合・中日戦（北谷）で対