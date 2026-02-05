総選挙の投票日は2026年2月8日だが、だれに投票するか、まだ迷っている有権者が多いのではないか。2月5日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）の司会・羽鳥アナが、「投票行動をサポートしてくれるサービスというのを1つ紹介しましょう」と取り上げたのは、「JAPAN CHOICE」というサイトだった。結城コメンテーターが開発した投票行動サポート開くと、「投票のための情報がそろう『10分で政治を知り投票先を決める