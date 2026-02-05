昨年の東京大賞典を地方所属馬として２０年ぶりに制したディクテオン（セン８歳、大井・荒山勝徳厩舎、父キングカメハメハ）がドバイワールドカップ（３月２８日、メイダン競馬場・ダート２０００メートル）への招待を受諾した。Ｇ１レーシングがホームページで発表した。同馬は優勝した昨年のコリアＣに続く２度目の海外遠征。レースに向け２月３日に千葉・印西市の小林牧場に帰厩している。