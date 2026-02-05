岡山中央警察署 知人の女性に嘘のメッセージを送って現金をだまし取ったとして、住居不定、総社市生まれの無職の男（25）が5日、詐欺の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2025年8月17日、岡山市に住む、団体職員の30代の知人女性にSNSで「会社の支払いでお金が必要」「15万円を立て替えてほしい」などと嘘のメッセージを送りました。そして、岡山市内の銀行のキャッシュコーナーで、女