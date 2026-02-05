東京ディズニーランドにて2026年4月9日から6月30日までの83日間、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を開催！「仲間と一緒に、はしゃいで、遊んで、最高に楽しめる」をコンセプトにしたこのシリーズは、2025年1月に実施された第3弾の内容を、季節を変えて再びお届けする特別なイベントです。ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』に登場するヴァネロペが