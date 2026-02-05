高島屋は４日、日本政策投資銀行系の投資ファンド・マーキュリアホールディングスの子会社２社と協業し、伝統技術を持つ老舗中小企業などを対象とした経営支援プロジェクトを始めると発表した。２年後をめどに数十億円規模のファンドを設立する計画で、コンサルティングや少額出資などを通じて支援する。協業するのは、「マーキュリアインベストメント」と「マーキュリアアドバイザリー」。百貨店との取引の有無を問わず、和菓