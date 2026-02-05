モデル・仁香(50)が、4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。16歳年下の夫がいることで周囲から言われる言葉が「ハラスメントに感じる」と明かす場面があった。この日は「笑いあり涙あり『年の差婚』SPと題し、夫婦で10歳以上の年の差がある芸能人がスタジオに集結した。仁香は30歳で結婚し、08年に長男をもうけるも14年に離婚。2018年10月に16歳年下の写真家・柴田翔平氏と再婚した。トップ