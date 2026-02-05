きょう5日放送のテレビ朝日系バラエティー『アメトーーク！』（後11：15）では、スーパースター・渡辺直美の仲間たちが集結する『渡辺直美大好き芸人』を届ける。【番組カット】豪華メンバーで爆笑エピソードが続々11日に開催されるライブ『渡辺直美 (20) in 東京ドーム』のチケットは即完売、今や世界で活躍中のスーパースター・渡辺直美と仲の良いメンバーが集結する『渡辺直美大好き芸人』を開催。吉村崇（平成ノブシコブシ