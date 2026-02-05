東京都は５日、今シーズン２回目となるインフルエンザの流行警報を出した。都内では昨年１１月に今季１回目の警報が出て、その後解除されていた。警報基準を１シーズンに２回超えるのは、１９９９年に現在の調査方法となって以来初めて。都によると、直近１週間（１月２６日〜２月１日）に定点医療機関から報告された患者数は１機関あたり２６・６７人。都内３１保健所のうち９保健所（都内人口の３７％）の管内で「１機関あた