決算記者会見で説明する日本製鉄の岩井尚彦CFO＝5日午後、東京都千代田区日本製鉄は5日、2026年3月期の連結業績予想を下方修正し、純損益が従来の600億円の赤字から700億円の赤字（前期は3502億円の黒字）に拡大する見通しだと発表した。世界的な鉄鋼需要の鈍化による市況の悪化や、一部設備のトラブルが影響する。昨年12月に北日本製鉄所室蘭地区（北海道室蘭市）で起きた火災で高炉を一時的に休止し、生産が滞っている。この