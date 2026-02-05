元ソフトバンク監督の工藤公康氏（62）が5日までにNCC長崎文化放送に出演。21世紀枠で今春センバツ出場を決めた長崎西（長崎）に温かいエールを送った。工藤氏は「今までやってきた野球を出せばいい結果に結びつくと思います。頑張ってください」と、番組を通じてメッセージを伝えた。長崎西とは深い繋がりがある。1981年夏の甲子園2回戦で、名古屋電気（現愛工大名電）のエースだった工藤氏が史上18人目（19度目）のノーヒ